السيسي يوجه رسالة إلى إريتريا

أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكري، توجه صباح الخميس إلى العاصمة الإريترية أسمرا، في زيارة ثنائية يحمل خلالها رسالة من الرئيس المصري.

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وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري يحمل رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا تتعلق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن شكرى سوف يعقد أيضا جلسة مشاورات مع وزير الشئون الخارجية في دولة إريتريا عثمان صالح، وذلك فى إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وفى مقدمتها الحرب فى قطاع غزة والوضع فى منطقة القرن الافريقي، بالإضافة إلى سبل دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للبلدين، وبما يُحقق مصالح الشعبين.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وجه دعوة للرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لزيارة مصر، نقلها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية زار مقديشو.

وأكدت وكالة الأنباء الصومالية أن الرئيس حسن شيخ محمود، سيزور مصر خلال الأيام المقبلة، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى الأطماع الإثيوبية على الأراضي الصومالية.

وأكدت الوكالة الصومالية أن مصر تعد من الدول البارزة التي رفضت بشدة الإطماع الإثيوبية والتأكيد على حماية وحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيها.

وأوضحت الوكالة أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة دعوة رسمية من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي لزيارة مصر، مشيرة إلى أن الدعوة سلمها الوفد المصري الذي زار الصومال مؤخرا، حيث أعرب الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره للحكومة المصرية على دعمها الكامل للصومال.

المصدر: RT