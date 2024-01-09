الجيش اللبناني: العثور على خراطيم لضخ المواد الحارقة ممدودة من إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية (صور)

أعلن الجيش اللبناني يوم الثلاثاء، العثور على 5 خراطيم تستعمل لضخ مواد حارقة، مشيرا إلى أنها كانت ممدودة من إسرائيل إلى الأراضي اللبنانية.

وجاء في البيان الصادر عن قيادة الجيش: "عثرت دورية مشتركة للجيش واليونيفيل في خراج بلدة اللبونة - الجنوب على ٣ خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية، وعملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكها بحضور عناصر اليونيفيل، وأثناء ذلك تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية دون وقوع إصابات".

عثرت دورية مشتركة للجيش واليونيفيل في خراج بلدة اللبونة - الجنوب على ٣ خراطيم تُستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى الأراضي اللبنانية. ٣/١#الجيش_اللبناني#LebaneseArmyhttps://t.co/MNcon8oK8D — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) January 9, 2024

وأضاف البيان: "كما عثرت دورية مشتركة أخرى في خراج بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان على خرطومين مماثلين كانا ممدودين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي، وكذلك عملت وحدة مختصة من الجيش على تفكيكهما". ويواصل الجيش اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة الأوضاع عند الحدود الجنوبية بالتنسيق مع اليونيفيل.

هذا ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي يوم أمس سلسلة غارات استهدفت أطراف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان.

ومنذ اندلاع الحرب بين حماس وإسرائيل في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

ويعلن الحزب استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية إسنادا لغزة، بينما يرد الجيش بقصف جوي ومدفعي يقول إنه يستهدف "بنى تحتية" للحزب وتحركات مقاتلين.

المصدر:RT