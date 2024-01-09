عقب إعلانه عن استهدافها.."حزب الله" يعرض "بطاقة هدف" لقاعدة "دادو" الإسرائيلية في صفد (فيديو)

عرض "حزب الله" اللبناني رسما توضيحيا ل‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع للجيش الإسرائيلي في مدينة صفد ‏"قاعدة دادو" التي أعلن استهدافها في وقت سابق من اليوم الثلاثاء.

ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو بعنوان "بطاقة هدف.. قاعدة دادو - مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو الإسرائيلي".

وأعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الثلاثاء ،استهداف جنود ومقر قيادة وثكنة ومواقع إسرائيلية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها، وقال في أحد بياناته" أنه "في إطار الرد على جريمة اغتيال القائد صالح العاروري ‏وإخوانه ‏المجاهدين الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت وجريمة ‏اغتيال القائد وسام الطويل (الحاج جواد) قامت المقاومة الإسلامية في ‏لبنان باستهداف ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية".

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "طائرة بدون طيار تابعة لحزب الله انفجرت في مقر القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي في صفد".

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وحسب موقع Ynet فإنه في أعقاب القصف من لبنان، سقط عدد من الصواريخ في مناطق مفتوحة بين يفتاح والطريق السريع 90، وسقط صاروخ مضاد للدبابات في منطقة مفتوحة في منطقة راموت نفتالي، كما تم اعتراض عدد من الصواريخ بالإضافة إلى طائرات بدون طيار في منطقة المالكية.

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يذكر أن القيادي في حزب الله وسام الطويل، قتل يوم أمس الاثنين بضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في بلدة خربة سلم الواقعة على بعد حوالى 11 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل.

المصدر: RT