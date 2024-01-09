الجيش الإسرائيلي يعلن عن مقتل كلب وإصابة 7 جنود في صفوفه في معارك خان يونس بغزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الثلاثاء إصابة 7 جنود في صفوفه ومقتل كلب بوليسي تابع له، خلال اشتباكات مع مقاتلين فلسطينيين في خان يونس.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات تظهر "قوات من الكتيبة 101 في لواء المظليين تقاتل عناصر "حماس" داخل مبنى في خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وزعم الجيش الإسرائيلي في بيان أن "جنودا من الفريق القتالي للواء المظليين في قلب خان يونس، قاتلوا وقضوا على الإرهابيين في معارك قريبة ومن خلال نيران القناصة"، لافتا إلى أن "القوات عثرت على العديد من الأسلحة، بما في ذلك الأسلحة والقنابل اليدوية والذخائر".

وأضاف الجيش الإسرائيلي: "فتح الإرهابيون النار على قوات من كتيبة المظليين من داخل المباني في المنطقة، ووجهت القوات الجوية ضربات جوية وقصفت الدبابات للقضاء على الإرهابيين، وبعد ذلك قامت القوات بعمليات تمشيط في المنطقة للتأكد من عدم وجود أي إرهابيين آخرين".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن "سبعة جنود من الكتيبة أصيبوا، كما قُتل كلب من وحدة الكلاب البوليسية في عوكيتز خلال القتال".

The IDF releases footage showing troops of the Paratroopers Brigade's 101st Battalion battling Hamas gunmen inside a building in southern Gaza's Khan Younis.



According to the IDF, Hamas operatives opened fire from several buildings where the 101st Battalion was operating. The… pic.twitter.com/3MREUNuCcC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) January 9, 2024

من جهته، قال الناطق باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة مساء اليوم الثلاثاء: "تمكن مجاهدو القسام خلال الأسبوع الماضي من تدمير 42 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وأكد مجاهدونا إجهازهم على 22 جنديا صهيونيا من نقطة الصفر إضافة إلى إيقاع العشرات بين قتيل وجريح في 52 مهمة عسكرية مختلفة تم خلالها استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والأسلحة الرشاشة وأسلحة القنص".

وأضاف أبو عبيدة: "كما تم نسف منزل وتفجير 4 مداخل أنفاق وحقل ألغام في جنود العدو، وإطلاق صاروخ أرض - جو تجاه مروحية في سماء القطاع، وأسقط مجاهدونا طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" واستولوا على طائرة "Skylark" وطائرتي "درون"، ودكوا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ القصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقة صاروخية مكثفة نحو تل أبيب ومحيطها".

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ودخلت الحرب على قطاع غزة يومها الـ95 حيث يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق شمال وجنوب القطاع في ظل تفاقم الكارثة الإنسانية والصحية، وتفاقم التوتر في الضفة الغربية.

المصدر: RT