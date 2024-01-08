"المقاومة الإسلامية في العراق" تعرض مشاهد من استهدفها لقاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا (فيديو)

عرضت "المقاومة الإسلامية في العراق" اليوم الاثنين، مشاهد من استهدفها لقاعدة "الرميلان" الأمريكية في سوريا بطائرة مسيّرة.

ونشر الإعلام الحربي في "المقاومة الإسلامية في العراق" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من إطلاق المقاومة لطائرة مسيّرة باتجاه قاعدة الاحتلال الأمريكي "رميلان" في سوريا".

وكانت "المقاومة الاسلامية في العراق" قد قالت في بيان لها: "استمرارا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردا على مجازر الكيان الصهيوني بحق أهلنا في غزة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الرميلان المحتلة في سوريا بواسطة الطيران المسيّر".

وأضاف البيان: "وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل العدو".

ومساء أمس الأحد، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف قاعدة "قسرك" الأمريكية بريف الحسكة السورية بالطيران المسيّر وهدفا عسكريا في الجولان المحتل، بالأسلحة المناسبة.

كما أكدت المقاومة الإسلامية في العراق أمس الأحد، استهداف قاعدة "عين الأسد " الأمريكية غربي البلاد بالطيران المسيّر، مؤكدة "استمرارها في دك معاقل العدو"

وصعد العراق من مواقفه الرسمية والسياسية ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي استهدف يوم الخميس مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، وأسفر عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

وتعززت المطالبة بإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق، إذ قال الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في وصف نادر، إن الهجوم "اعتداء مماثل للأعمال الإرهابية"، وحمل التحالف الدولي مسؤولية الضربة.

وتنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" الذي أعلن عن تشكيله عام 2014.

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وفي وقت سابق، حذرت فصائل عراقية، في بيان وزعته عبر قناتها على تطبيق "تليغرام"، واشنطن من تكثيف استهدافها القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، وذلك على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأمريكي الذي تتلقاه إسرائيل.

المصدر: RT