تونس.. إحباط 13 عملية "حرقة" في البحر وإنقاذ 188 مهاجرا غير شرعي

قالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان يوم الاثنين، إن الوحدات البحرية تمكنت مؤخرا من إحباط 13 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 188 مهاجرا غير شرعي.

وذكرت في البيان أن الوحدات العائمة التابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط تمكنت من إحباط 12 عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وإنقاذ 175 مهاجرا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

وأشارت إلى أن إقليم الحرس الوطني بصفاقس ضبط 5 ملاحقين من منظمي عمليات الهجرة غير الشرعية ووسطاء، بالإضافة إلى حجز 10 مراكب حديدية و8 محركات بحرية.

وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني في تونس أن وحدات المنطقة البحرية بنابل (شمال) أحبطت بدورها عملية هجرة غير نظامية عبر الحدود البحرية وأنقذت 13 مهاجرا تونسيا من بينهم فتاة أجنبية.

وأوضح المصدر ذاته أنه وبمراجعة النيابة العمومية أذنت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

المصدر: وات