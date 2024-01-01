لانتقاده وزيرة التجارة.. توقيف الصحفي التونسي زياد الهاني على ذمة قضية "الإساءة إلى الغير"

أمرت السلطات القضائية التونسية، يوم الاثنين، بحبس الصحفي زياد الهاني على ذمة قضية "الإساءة إلى الغير"، وذلك بعد أيام من انتقاده لوزيرة التجارة، بحسبما قال محاميه.

وقال المحامي عياشي الهمامي في تصريح إعلامي من أمام المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة إن النيابة العمومية حددت جلسة يوم 10 يناير للنظر في قضيته المتعلقة بتهمة "الإساءة إلى الغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الشرطة قبضت عليه لأول مرة يوم الخميس بعد أن أدلى بتعليقات عن الوزيرة كلثوم بن رجب في إذاعة محلية خلال مقابلة أذيعت على فيسبوك.

ودعت نقابة الصحفيين التونسيين من جانبها بإطلاق سراحه فورا ووصفت احتجازه بأنه "خرق سافر للإجراءات القانونية التي تنظم متابعة الصحفيين".

المصدر: رويترز