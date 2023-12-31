حزب الله يستهدف موقع ‏العباد وتجمعا ‏لجنود إسرائيليين في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة

أعلن حزب الله اللبناني مساء يوم الأحد استهداف مواقع إسرائيلية بالأسلحة المناسبة وحقق عناصره إصابات مباشرة في صفوف الجنود الإسرائيليين.

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وفي التفاصيل، قالت المقاومة الإسلامية في لبنان إن مقاتليها استهدفوا عند الساعة 3 و30 دقيقة من عصر يوم الأحد 31 ديسمبر 2023 موقع ‏العباد بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة.‏

وأضافت في بيان ثان أنها استهدفت عند الساعة 3 و45 دقيقة من عصر يوم الأحد 31 ديسمبر تجمع ‏جنود إسرائيليين في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة.‏

وتجدد القصف الإسرائيلي يوم الأحد على عدد من قرى الشريط الحدودي جنوب لبنان فيما يواصل حزب الله استهدافاته لمواقع تابعة للجيش الإسرائيلي عند الحدود.

وذكر مراسلنا أن الجيش الإسرائيلي أطلق منطاد تجسس فوق بلدة علما الشعب في القطاع الغربي.

ووثق مقطع فيديو خاص لـRT غارات شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على أطراف بلدة عيتا الشعب في القطاع الأوسط جنوب لبنان.

كما شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية 5 غارات على منطقة جبل بلاط وأطراف بلدة رامية في القطاع الغربي.

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تصاعدا في تبادل القصف خاصة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر، ما يثير مخاوف من توسع رقعة النزاع.

وحتى الآن، اقتصر تبادل القصف إلى حد كبير على المنطقة الحدودية، رغم أن إسرائيل شنت ضربات محدودة في عمق الأراضي اللبنانية جنوب لبنان.

وحذرت إسرائيل من أنها ستكثف عملها العسكري ما لم ينسحب مقاتلو حزب الله من الحدود.

المصدر: RT