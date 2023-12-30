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سياسيون وبرلمانيون مصريون يتحدثون عن مقترح القاهرة لوقف الحرب في غزة

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سياسيون وبرلمانيون مصريون يتحدثون عن مقترح القاهرة لوقف الحرب في غزة
Globallookpress Mohamed Mostafa
صورة تعبيرية-البرلمان المصري
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أعرب عدد من السياسيين والبرلمانيين المصريين عن إشادتهم بمقترح القاهرة لوقف الحرب في قطاع غزة، مؤكدين أنه يعكس جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والحفاظ على استقرار المنطقة.

وثمنت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري، المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة.

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وأكدت أن القاهرة تلعب دورا هاما في نصرة القضية الفلسطينية، ويعد المقترح انتصارا للجهود الدبلوماسية المصرية لإحلال السلام في المنطقة العربية.

وشدد النائب المصري أحمد عبد الجواد على أن المقترح المصري لوقف الحرب في غزة دليل على حجم الجهود المصرية لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني ووقف نزيف دماء الأشقاء، كما يعكس جهود مصر الرامية دائما لتحقيق السلام.

وبدوره قال النائب كريم السادات عضو مجلس النواب المصري إن المقترح المصري لوقف الحرب في قطاع غزة، يؤكد حرص الدولة المصرية على الاستقرار والسلام في المنطقة العربية، فضلا عن دور القيادة السياسية في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني الشقيق على مر العصور. ويعد امتدادا لجهود الدبلوماسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية الأزمة الأخيرة.

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وأكد النائب محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ المصري، أن المقترح المصري لوقف الحرب في غزة، محاولة مصرية لتقريب وجهات نظر جميع الأطراف.

وأشار البدري إلى أن "الحرب الاخيرة على أهالي غزة، كشفت للعالم الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال وما ترتكبه من جرائم حرب بحق المدنيين، لافتا إلى أن المجتمع الدولي أصبح ينظر إلى القضية بنظرة أخرى".

المصدر: صدى البلد المصرية

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