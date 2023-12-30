الشركة المالكة نفت حقيقة ما نشر.. الداخلية المصرية تنفي مقتل صحفي نشر تحقيقا حول فيلا زيلنسكي

أصدرت الداخلية المصرية بيانا كشف من خلاله حقيقة مقتل أحد الصحفيين في البحر الأحمر عقب نشره تحقيقا حول فيلا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فيلا في مدينة الجونة.

ونفى مصدر أمني مصري جملة وتفصيلا صحة الإدعاءات التي تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقتل أحد الصحفيين (محمد العلوي) بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره مقطع فيديو ادعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر.

وقالت الداخلية في البيان إنه أمكن تحديد الفيلا المنشور صورتها وتبين أنها مملوكة لمصريين.

وأكدت أنه وبالاستعلام من الجهات المختصة تأكد عدم وجود أي تصرفات بنقل الملكية الخاصة بها كما لم تتلق الأجهزة الأمنية أي بلاغات بشأن تعرض الشخص الظاهر بمقطع الفيديو للإيذاء.

نفى جملةً وتفصيلاً صحة الإدعاءات التى تم تداولها على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقتل أحد الصحفيين بمحافظة البحر الأحمر عقب نشره لمقطع فيديو يدعى خلاله تحصله على مستندات تفيد تملك والدة قرينة رئيس إحدى الدول لفيلا بمحافظة البحر الأحمر

أمكن تحديد الفيلا المنشور… pic.twitter.com/VX4O5DI8I3 — وزارة الداخلية (@moiegy) December 30, 2023

وكانت شركة "أوراسكوم للتنمية" المالكة لـ"مشروع الجونة" قد نفت امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي فيلا في المدينة.

وأوضحت الشركة في بيان أنه بعد مراجعة كافة السجلات تأكد أنه لا يوجد أي سجل يشير إلى أن زيلينسكي أو أي من أفراد عائلته يمتلكون أي ممتلكات في مدينة الجونة.

وأشارت إلى أن الأخبار التي تداولها البعض على شبكة الإنترنت تضمنت صورة لفيلا مملوكة حاليا لعائلة مصرية.

وفيما يتعلق بصور العقد التي قام البعض بنشرها، فإن مدينة الجونة تشدد أيضا على أنه لا صحة لهذه الصور وأن نموذج عقود الشركة لا يمت لهذا الشكل بأي صلة.

بيان الشركة جاء ردا على على ما قاله الصحفي الاستقصائي المصري محمد العلوي إن عائلة زيلينسكي استحوذت على فيلا فاخرة في الجونة بمصر.

وزعم في تحقيقه أن سيدة تدعى أولغا كياشكو، يتطابق اسمها مع اسم حماة زيلينسكي "تمتلك عقارا لكبار الشخصيات بقيمة 5 ملايين دولار في مدينة الجونة المصرية".

من جانبها، نفت السفارة الأوكرانية في مصر لموقع "القاهرة 24" المصري جميع الأنباء المتداولة حول شراء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينكسي فيلا في مدينة الجونة بالبحر الأحمر، مؤكدة أن جميع هذه الأنباء عارية تماما من الصحة.

المصدر: RT + وسائل إعلام