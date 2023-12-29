مصر تتجه لاقتناء منظومة روسية مضادة للطائرات من دون طيار (فيديو)

تستعد مصر لاقتناء منظومة روسية لا نظير لها في العالم تنتجها أعرق شركة روسية تابعة لمؤسسة "روس تيخ"، حيث تعمل هذه المنظومة على مكافحة الطائرات دون طيار.

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تمكنت RT من الحصول على فيديو لعمل المنظومة من الشركة الروسية، يوضح كيفية عملها في تأمين المنشآت والمواقع من الطائرات دون طيار، حيث شهد وزير الإنتاج الحربي المصري محمد صلاح الدين توقيع اتفاقية تعاون بين شركة بنها للصناعات الإلكترونية وشركة "فيكتور" الروسية خلال معرض EDEX 2023 بداية الشهر الجاري.

تستطيع هذه المنظومة مراقبة المجال الجوي بشكل مستمر وتحييد الطائرات دون طيار (والأهداف الأخرى) على مسافة تصل إلى 21 كم، والتعرف على نوع الهدف المكتشف وتحديد فئة الطائرات دون طيار،

وعرض مسار رحلة الطائرة "العدو" على الخريطة الطبوغرافية.

وتتمكن المنظومة من قمع الطائرات عبر اعتراض إشارات التحكم ونظام الملاحة العالمي (GNS).

وقال مدير المبيعات الخاص بالشركة التي تعد إحدى الشركات التابعة لمؤسسة "روس تيخ" الروسية، في تصريحات لـRT: "نحن سعداء بالمشاركة في هذا المنتدى العسكري لأول مرة في هذا العام، حيث نعرض منظومات فعالة بشكل كبير في الوقت الحالي وهي الأنظمة المضادة للمسيرات".

وتابع: "نحن نأمل في التعاون مع الشركاء المصريين، حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات بأنظمة مختلفة، ونحن أيضا نشارك بأنظمتنا الخاصة بمكافحة الطائرات دون طيار، حيث أن هذه الأنظمة لديها خبرة طويلة في العمل بالعديد من المنشآت في روسيا، ونأمل في العمل مع الشركات المصرية والإفريقية لاستخدام أنظمتنا لحماية المنشآت الخاصة بهم".

يذكر أن مؤسسة "فيكتور" الروسية تأسست في عام 1908 بمبادرة من المهندس الشاب الموهوب سيميون مويسيفيتش آيزنشتاين، كان المنتج الرئيسي للشركة في ذلك الوقت هو محطات الراديو المتنقلة والثابتة. في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، أصبحت المؤسسة منظمة كبيرة لهندسة الراديو.

المصدر: RT