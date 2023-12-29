مصر.. وفاة قارئ قرآن سقط عليه سقف مسجد بمحافظة المنوفية

لقي قارئ قرآن مصري حتفه داخل مسجد بمدينة قويسنا التابعة لمحافظة المنوفية غير التابع للأوقاف إثر سقوط جزء من سقف المسجد عليه خلال تلاوته القرآن قبيل صلاة العشاء.

وكشف أحد أصدقاء المتوفى أن الشيخ القارئ إيهاب منتصر توفي داخل مسجد بمدينة قويسنا قبل صلاة العشاء ممسكا بالمصحف ويقرأ الورد الخاص به بعد سقوط جزء من سقف المسجد عليه وكان بمفرده.

وأشار إلى أن الشيخ إيهاب منتصر لقي مصرعه ليلة الجمعة الموافقة ليوم الأربعين على وفاة والدته التي كان متعلقا بها طوال حياته وكان ينوي أن يقيم لها خاتمة قرآن على روحها الطاهرة.

وأكد أن الراحل كان من حملة كتاب الله وكان له ورد يومي للقراءة ويحظى بحب الجميع في مركز قويسنا وله بنت واحدة، لافتا إلى أن أشقاءه وأحبابه في صدمة حتى الآن.

وصرح بأن الراحل تحدث معه تلفونيا قبل الوفاة بساعة واحدة وكانت كلها مودة كعادته اطمأن فيها عن حاله وعن أولاده وكأنه يودع الحياة.

ونوه صديق الشيخ إيهاب بأن المسجد الذي وقع سقفه بمدينة قويسنا لا يتبع لمديرية الأوقاف، لافتا إلى أن المصلين حاولوا إنقاذه فور سقوط سقف المسجد عليه ولكن جميع المحاولات باءت بالفشل وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى وإيداعه تحت تصرف جهات التحقيق.

المصدر: "القاهرة 24" المصري