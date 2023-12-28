حزب الله ينشر مشاهد لاستهداف المستوطنات الإسرائيلية (فيديو)

نشر حزب الله اللبناني، يوم الخميس، مشاهد لاستهداف المستوطنات الإسرائيلية على الحدود الجنوبية اللبنانية.

وأكد الحزب في بيان أن استهداف المستوطنات الإسرائيلية جاء ردا على الاعتداءات على المدنيّين في جنوب لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلتنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن 3 غارات مستهدفا منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان.

يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلا أمس في بنت جبيل جنوب لبنان أدت إلى مقتل أحد عناصره، في حين أفادت وسائل إعلام رسمية عن مقتل اثنين من أقاربه معه أيضا، يحملان الجنسية الأسترالية، وأن الحزب رد بإطلاق صواريخ نحو اسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود. ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.

المصدر: RT