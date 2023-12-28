"الحساسية المفرطة".. تقرير يكشف سبب تلكؤ الجيش الإسرائيلي بالتحرك قرب حدود مصر

أكد موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي، نقلا عن مصادر عسكرية أن عملية عسكرية غير عادية جرت السبت الماضي، بين معبر كرم أبو سالم ورفح عند محور فيلادفيا.

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وأشار "واللا" إلى أنه خلال الأيام الأخيرة ناقش المستوى السياسي الإسرائيلي كيفية التعامل مع محور فيلادلفيا وذلك من "منطلق أنه كان على مدار سنوات يعتبر منطقة لتهريب الأسلحة والذخائر من سيناء إلى القطاع" إلا أنه في الوقت نفسه أثيرت خلال النقاشات الحساسية تجاه المصريين.

ووفقا للموقع فإن هذا الأمر دفع الجيش للتأخر بالتعامل مع المنطقة الحدودية بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية، رغم أنها منطقة تهريب.

ونشر الموقع قبل أسبوعين بأن مسؤولين في الجهاز الأمني الإسرائيلي حذروا من الحساسية المفرطة التي تظهرها إسرائيل تجاه النظام المصري بكل ما يتعلق بتهريب الأسلحة من سيناء الى قطاع غزة.

وكانت مصر قد نفت هذه الأنباء، حيث ذكرت هيئة المعابر الفلسطينية في غزة أن "الجانب المصري نفى أية معلومات عن "التحرك العسكري الإسرائيلي في محور الحدود الفلسطينية المصرية".

ومنذ اندلاع الحرب أجرت إسرائيل تعاونا واسعا مع النظام المصري بشكل أساسي بكل ما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لغزة والإفراج عن المختطفين.

ويخشى مسؤولون في جهاز الأمن الإسرائيلي من أن الحذر الإسرائيلي لعدم المساس بالنظام المصري يمكن أن يقود لموقف إسرائيلي ضعيف أمام حماس.

فيما قالت قناة i24NEWS إنه قد تضاربت الأنباء حول تحرك الجيش الإسرائيلي من معبر كرم أبو سالم الى محور فيلادلفيا المنطقة الحدودية بين غزة ومصر بداية الأسبوع الجاري .

وكانت وسائل إعلام أفادت بوقت سابق من السبت الماضي أن الجيش الإسرائيلي أبلغ مصر عن نيته احتلال المنطقة الحدودية على طريق "فيلادلفيا" القريبة من معبر رفح وطلب من الجنود المصريين إخلاء الحدود.

وذكرت التقارير أيا أن الجيش الإسرائيلي أكد أمام المصريين أنهم من الآن فصاعدا لن يكونوا مسؤولين عن سلامة قواتهم أثناء محاولة احتلال المنطقة الحدودية، بل وأكدوا أن العملية العسكرية في المنطقة ستستمر سواء وافقت مصر أو رفضتها.

وفي أعقاب ذلك، أفادت وسائل إعلام أن الجيش الإسرائيلي أطلق قذائفه باتجاه منطقة في جنوب رفح، كما أفادت تقارير عن تحرك دبابات وناقلات جند مدرعة غرب معبر كرم أبو سالم تجاه محور فيلادلفيا الواقع على الحدود بين غزة ومصر، وبحسب مواقع فلسطينية وقعت خلال ذلك اشتباكات بين مسلحين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي بعد أن نفذ الجيش الإسرائيلي مناورة قصيرة بالمنطقة.

المصدر : موقع واللا الإخباري الإسرائيلي