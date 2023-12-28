بعد يومين من اعتقاله.. تركيا تفرج عن مدان في قضية "تسريبات القذافي"

أفادت وسائل إعلامية كويتية بأن تركيا أفرجت اليوم الخميس عن الكويتي، حاكم عبيسان المطيري، المدان بأحكام تصل إلى المؤبد في قضية "تسريبات القذافي".

وقال حساب "المجلس" التابع لوزارة الإعلام الكويتية على منصة x إن "السلطات التركية تفرج عن أمين عام حزب الأمة حاكم عبيسان المطيري".

عاجل / السلطات التركية تفرج عن أمين عام حزب الأمة حاكم عبيسان المطيري. pic.twitter.com/6WlTi6UbZt — المجلس (@Almajlliss) December 28, 2023

ويوم الاثنين، أعلن الحساب الرسمي للمطيري على منصة x أنه: "تم حجز الأستاذ الدكتور حاكم المطيري الأمين العام لمؤتمر الأمة ورئيس حزب الأمة في الكويت من قبل الأمن التركي على خلفية القضية السياسية الجائرة المرفوعة ضده في الكويت".

تم اليوم الاثنين ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٣

حجز الأستاذ الدكتور حاكم المطيري الأمين العام لمؤتمر الأمة

ورئيس حزب الأمة في الكويت

من قبل الأمن التركي على خلفية القضية السياسية الجائرة المرفوعة ضده في الكويت.



﴿ إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ﴾



(إدارة الحساب) — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) December 25, 2023

يشار إلى أن المطيري مقيم في تركيا منذ عدة سنوات ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة منذ أبريل 2021، بعد أن انتشرت تسجيلات سرية في عام 2020 من خيمة الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، من ضمنها مقطع يخص المطيري، وهو يطلب الدعم المالي بهدف نشر القلق في الكويت.

وتضمنت التسريبات أيضا بعض المقاطع التي كشفت تآمر المطيري على زعزعة الوضع في دول الخليج.

فيديو ..



التسريبات الصوتية الكاملة ..

للتكفيري الارهابي #حاكم_المطيري مع الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي.. ويعترف حاكم عبيسان أن هناك مشروعاً قائماً منذ سنوات لاسقاط حكومات دول الخليج .. والقذافي يتكفل بدعم هذا المشروع !



.#الحزم_مع_خونة_الاوطانpic.twitter.com/DOkxV51S87 — تركي الدعجاني 🇸🇦 (@zzyzoom) December 27, 2023

ويتبنى المطيري أفكار "الإخوان المسلمين"، وورد اسمه ضمن قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها مصر والسعودية والإمارات والبحرين عام 2017.

كما يعرف عن نفسه بأنه الأمين العام لمؤتمر الأمة ومقره تركيا، ورئيس حزب الأمة غير المعترف به في الكويت منذ عام 2005.

المصدر: RT