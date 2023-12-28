مراسلتنا: مقتل فلسطيني وإصابة 7 آخرين بمواجهات مع القوات الإسرائيلية في رام الله

أفادت مراسلتنا، اليوم الخميس، بمقتل فلسطيني وإصابة 7 آخرين بجروح خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث دارت مواجهات مسلحة.

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وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن الشاب حازم قطاوي قتل برصاص القوات الإسرائيلية في مدينة رام الله فجر اليوم.

وأظهر مقطع فيديو، اشتباكا ناريا اندلع في وسط مدينة رام الله عقب اقتحام القوات الإسرائيلية.

وأشارت مراسلتنا إلى أنباء عن إصابة جندي إسرائيلي خلال الاشتباكات المسلحة وسط مدينة رام الله.

هذا ودهمت قوات الجيش الإسرائيلي محل صرافة في مدينة رام الله، متهمة أصحابه بتقديم الخدمات لحركة حماس، وألصقت منشورات على بابه، تحمل عبارة "حماس تساوي داعش".

يأتي ذلك، بينما تنفذ القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات واسعة، منذ فجر الخميس، في عدة مناطق في الضفة الغربية، شملت جنين، طولكرم، بيتونيا، الطيرة، شعفاط، عزون في قلقيلية، كفرثلث في قلقيلية،عين منجد في رام الله، رام الله الماصيون، البالوع في البيرة، حلحول في الخليل، العيساوية في القدس، أريحا.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس، حصيلة مواجهات الليلة في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه في محافظة الخليل، نقلت طواقمه 3 إصابات بالرصاص الحي، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لبلدة حلحول.

وفي محافظة رام الله، تعامل مع 9 إصابات منها: 8 إصابات بالرصاص الحي، و1 إصابة بالغاز خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة رام الله.

وفي محافظة نابلس، نقلت طواقم الهلال الأحمر إصابة بالرصاص الحي، وفي محافظة أريحا، إصابة واحدة بالرصاص الحي، خلال اقتحام مخيم عين السلطان.

أما في محافظة جنين فقد تعاملت ونقلت طواقم الهلال الأحمر 4 اصابات شظايا قصف، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية للحارة الشرقية في جنين.

وكانت جمعية نادي الأسير الفلسطيني، أعلنت أنه منذ مساء أمس اعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 12 فلسطينيا، فيما وصل عدد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر في الضفة الغربية إلى 4795 معتقلا.

المصدر: RT