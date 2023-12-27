بن سلمان يتحدث عن إنجازات السعودية للعام 2023 (فيديو)

تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن الإنجازات التي حققتها السعودية خلال العام الحالي، وبينها القمة العربية الإسلامية لمواجهة الأحداث في غزة.

وخلال إلقائه الخطاب الملكي السنوي نيابة عن عن الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح السنة الرابعة للدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، قال بن سلمان: "إن بلادنا ماضية في نهضتها التنموية وفق رؤية 2030 وبرامجها الطموحة، التي ستسهم في تحقيق المزيد من التطور والازدهار وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين".

ولفت إلى أن "بلادنا حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50% من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نموا، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022، بمعدل 8.7% نموا في الناتج المحلي، وكذلك نموا في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم".

ولفت إلى أن "بلادنا حققت في مجال السياحة أداء تاريخيا في الربع الأول من عام 2023 نموا بنسبة 64%. وحرصا على تيسير أداء مناسك الحج والعمرة، لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين فقد رحبت المملكة بأكثر من 1,800,000 حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من 10,000,000 معتمر خلال العام الماضي، ويعد ذلك من نتائج برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية 2030".

وأشار إلى أنه "انطلاقا من مكانة المملكة التي تحظى بها على المستويين الإقليمي والدولي، عملت على توثيق علاقاتها البناءة مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث استضافت عددا من القمم الكبرى جمعت أكثر من 100 دولة في العام الماضي"، مذكرا أن "المملكة عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، عملت المملكة من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

وشدد على أن "نهج المملكة الثابت قائم على احترام السيادة الوطنية لجميع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والالتزام الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وقراراتها، والتمسك بمبادئ حسن الجوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، والأخذ بكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم".

المصدر: "واس"