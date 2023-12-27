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الرئيس المصري يستقبل العاهل الأردني استعدادا لبحث الوضع في غزة

أخبار العالم العربي

الرئيس المصري يستقبل العاهل الأردني استعدادا لبحث الوضع في غزة
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نشرت الرئاسة المصرية فيديو للحظة استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للعاهل الأردني عبد الله الثاني في القاهرة، استعدادا لعقد قمة بين الزعيمين لبحث الأوضاع في غزة.

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وتأتي القمة في الوقت الذي يتوجه فيه وفد من مسؤولي السلطة الفلسطينية إلى القاهرة في الأيام المقبلة لبحث دور مصر في مستقبل قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن "مسؤول كبير" في السلطة الفلسطينية قوله إن "القناة بين مصر والسلطة الفلسطينية فتحت بعد أن اقترحت القاهرة خطة من ثلاث مراحل لإنهاء الحرب تشمل محادثة وطنية فلسطينية برعاية مصر تهدف إلى إنهاء الانقسام بين فتح وحماس".

وحسب التقرير، فقد غادر رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج بالفعل إلى القاهرة لمناقشة تغيير شروط الاقتراح المصري.

المصدر: RT

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