واشنطن: نسعى لتعاون وثيق مع المنسقة الأممية الجديدة في غزة

رحبت الخارجية الأمريكية بتعيين الدبلوماسية الهولندية سيغريد كاغ منسقة للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدة أنها تعتزم التعاون بشكل وثيق معها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان له، يوم الثلاثاء، إن "الولايات المتحدة ترحب بإعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين الهولندية سيغريد كاغ في منصب المنسقة الكبيرة لشؤون الإعمار والقضايا الإنسانية في قطاع غزة".

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وأضاف ميلر أن واشنطن تعول على التنسيق بين كاغ والأمم المتحدة في إطار الجهود لنقل المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين في فلسطين.

وأعاد إلى الأذهان أن الولايات المتحدة أرسلت إلى الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية مساعدات إنسانية بقيمة حوالي 110 ملايين دولار.

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت يوم الثلاثاء عن تعيين وزيرة المالية الهولندية سيغريد كاغ منسقة للشؤون الإنسانية في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي