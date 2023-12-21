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عبدالله بن زايد خلال لقائه حسين الشيخ: التطرف والعنف المتصاعد يقودان المنطقة إلى حالة غير مسبوقة

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عبدالله بن زايد خلال لقائه حسين الشيخ: التطرف والعنف المتصاعد يقودان المنطقة إلى حالة غير مسبوقة
Legion-Media
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التقى عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة بحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد في أبوظبي بحث التطورات في غزة جراء استمرار الهجوم الإسرائيلي على القطاع.

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وأكد الوزير الإماراتي أن التطرف والتوتر والعنف المتصاعد قادت المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار.

 وأشار إلى "أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق سلام شامل.. بما يسهم في إنهاء التطرف والعنف المتصاعد الذي تشهده المنطقة".

وكان حسين الشيخ قد وجه انتقادات لحركة حماس، وقال في تصريح لوكالة "رويترز" أنه "لا يجوز للبعض أن يعتقد أن طريقتها وأسلوبها في إدارة الصراع مع إسرائيل كانت الأمثل والأفضل".

وقال إن على جميع الفصائل بما فيها حماس، إجراء تقييم وطني شامل لكل ما جرى بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية في غزة مباشرة. وقال" أن لا أحد فوق المحاسبة والمساءلة .. لا أحد فوق النقد".

وقال إن اتفاقات أوسلو للسلام مع إسرائيل عام 1993 كانت "ناجحة جزئيا".

المصدر: وام

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