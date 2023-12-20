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منتدى التعاون العربي الروسي يرفض حلا عسكريا في ليبيا

أخبار العالم العربي

منتدى التعاون العربي الروسي يرفض حلا عسكريا في ليبيا
Globallookpress PPI/Keystone Press Agency
صورة من الأرشيف
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أعلنت روسيا والدول العربية عن رفضها للحل العسكري في ليبيا وأعربت عن دعمها لوحدة وسيادة ليبيا، داعية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد بأسرع ما يمكن.

وجاء في البيان المشترك الصادر عن الدورة السادسة لمنتدى التعاون العربي الروسي في مراكش بالمغرب، يوم الأربعاء، أن روسيا والدول العربية أكدت تمسكها بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، ورفض التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

ورفضت روسيا والدول العربية كذلك الحل العسكري في ليبيا وأعربت عن تأييدها للمصالحة الوطنية الشاملة برعاية المجلس الرئاسي الليبي.

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ودعت روسيا والدول العربية إلى إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا بأسرع ما يمكن.

كما دعا المشاركون في المنتدى إلى سحب كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا.

وأشادوا بجهود لجنة "5+5" لتعزيز نظام وقف إطلاق النار، ودعوا لتوحيد الأجهزة الأمنية والمؤسسات العسكرية بإدارة سلطة تنفيذية واحدة.

المصدر: تاس

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