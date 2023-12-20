القيادة السعودية تهنئ أمير الكويت بمناسبة توليه مقاليد الحكم

بعث الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة توليه مقاليد الحكم.

وقال الملك: "نهنئ سموكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مؤكدين وقوف السعودية مع دولة الكويت، وسائلين الله أن يديم عليكم الصحة والسعادة، وعلى دولة الكويت الشقيقة نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات شعبها في ظل قيادتكم الحكيمة، ونتطلع إلى العمل مع سموكم لما فيه خير بلدينا وشعبينا الشقيقين".

كما بعث الأمير بن سلمان، برقية تهنئة بهذه المناسبة للشيخ مشعل، قال فيها: "أهنئ سموكم بتوليكم مقاليد الحكم في دولة الكويت لمواصلة المسيرة التي قادها الفقيد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مؤكدا ما يربط البلدين الشقيقين من أواصر راسخة ومصير واحد مشترك".

المصدر: "سبق"