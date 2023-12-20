صحيفة: رئيس مجلس النواب اللبناني يعاتب وزيرة الخارجية الفرنسية

قالت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، عاتب وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، لزيارتها قاعدة عسكرية إسرائيلية، مشددا على أن إسرائيل هي المعتدية.

وذكرت الصحيفة أن "كولونا بدت خلال زيارتها الأخيرة لبيروت قلقة من احتمال تدحرج التصعيد، محذرة من أن يغرق لبنان في حرب لن يتعافى منها، داعية طرفي المواجهة الحدودية إلى تطبيق القرار 1701".

ولفتت الصحيفة إلى أنه "في حين حرصت كولونا على تأكيد ضرورة التنفيذ الدقيق لهذا القرار، علم أن بري قال لها إن "الاحتلال الإسرائيلي هو المطالب أولا باحترام مندرجات القرار والتقيد به"، لافتا انتباه ضيفته إلى أن تل أبيب لم تحترم التزاماتها بتاتا وبدأت في خرقه منذ لحظة ولادته، عبر الانتهاكات اليومية للسيادة اللبنانية برا وجوا وبحرا".

وشدد بري على أن "لبنان لا يريد الحرب"، مشيرا إلى أن "الطرف الاسرائيلي هو المعتدي ويجب أن يتوقف عن اعتداءاته".

وأفادت بأن بري عاتب وزيرة الخارجية الفرنسية بالقول: "لقد علمت أنك زرت أثناء وجودك في الكيان الإسرائيلي قاعدة عسكرية لجيش الاحتلال بالقرب من تل أبيب، تضامنا وتعاطفا مع إسرائيل، وهذا الأمر هو مستهجن صراحة".

وأكدت مصادر مطلعة أن "كولونا لم تستخدم أي لغة تهديدية في مداولاتها مع رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بل اعتمدت نوعا من الضغط الدبلوماسي الناعم لتنبيه المسؤولين اللبنانيين إلى مخاطر التصعيد جنوبا وحضهم على ضرورة احتوائه قبل أن يتفاقم".

المصدر: "الجمهورية"