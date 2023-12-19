روسيا تدعو لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة

دعت روسيا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الذي يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "ندعو إلى تنفيذ القرار الوحيد الذي صدر حتى الآن عن مجلس الأمن الدولي حول غزة، وهو القرار رقم 2712، الذي على الرغم من ضعفه، يتضمن على الأقل دعوة ملزمة للطرفين، إلى إعلان فترات هدنة إنسانية".

وتابع المندوب الروسي قائلا: "من الضروري ضمان المراقبة الدولية لتنفيذ هذا القرار برعاية الأمم المتحدة. ونحن ممتنون للأمين العام على جهوده لدراسة الخيارات المعينة، الخاصة بالمراقبة. ونحن ندرسها باهتمام".

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وأضاف نيبينزيا: "نعول على أن يتمكن مجلس الأمن في الوقت القريب من تحديد خياره، وسيتبنى قرارا بهذا الصدد".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم 15 نوفمبر الماضي قرارا حول قطاع غزة، يتضمن الدعوة لإعلان فترات هدنة في القطاع وإقامة ممرات لنقل المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، بينما يستمر هناك القتال بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها حركة "حماس".

وتم تبني القرار بعد عدة محاولات فاشلة لصياغة نص يحظى بتوافق أعضاء مجلس الأمن الدولي. وأثناء تبنى القرار 2712 امتنعت 3 دول دائمة العضوية في المجلس عن التصويت، وهي روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا. وأيدته الدول الـ 12 المتبقية.

المصدر: نوفوستي+RT