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السعودية تدشن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات

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السعودية تدشن المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات
(وكالة الأنباء السعودية)
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية يوم الثلاثاء، عن تدشين المنصة الوطنية الموحدة للتأشيرات، تأشيرة السعودية "KSA VISA".

جاء ذلك خلال كلمة مساعد وزير الخارجية السعودي للشؤون التنفيذية عبد الهادي المنصوري في "ملتقى الحكومة الرقمية" المنعقد في الرياض.

وأوضح مساعد وزير الخارجية السعودي أن "المنصة تشاركية وطنية بين 30 جهة حكومية، لتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات، ومنها الحج، والزيارة بغرض العمرة، والزيارة بغرض السياحة وتأشيرات العمل".

وقال إن "تمكين أكثر من 50 جهة حكومية ومن القطاع الخاص، من خلال التأشيرة الحكومية، أثبتت أهمية إجراءات إصدار التأشيرات، بهدف تحسين تجربة الزائر، بهوية وطنية حديثة تتناسب مع دور المنصة الوطني، ومحرك بحث ذكي لتمكين الزائر من التعريف بالتأشيرات المتاحة بيسر، والتعرف على متطلبات جميع أنواع التأشيرات، وآلية التقديم عليها، وملف شخصي محدد للزائر يسهل استعراض التأشيرات وإعادة التقديم عليها لاحقا".

كما أشار إلى "تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة للتحقق من صحة البيانات ورفع كفاءة المنصة".

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المصدر: RT

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