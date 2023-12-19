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سفيرة إسرائيل لدى مصر تهنئ السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة

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سفيرة إسرائيل لدى مصر تهنئ السيسي بفوزه بولاية رئاسية جديدة
Sputnik
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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هنأت سفيرة إسرائيل في مصر أميرة أورون، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقالت سفيرة إسرائيل في بيان يوم الثلاثاء "نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بولاية رئاسية جديدة".

وأضافت "نحن ممتنون للدور القيادي الذي يلعبه الرئيس السيسي وتلعبه مصر على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الأمن والاستقرار".

وتابعت قائلة "نتطلع لمواصلة التعاون مع مصر وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية".

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و702 ألف صوت بنسبة 89.6%.

وحصل المرشح حازم عمر على المركز الثاني بنسبة 4.5% من إجمالي الأصوات، فيما حصل المرشح فريد زهران على 4% من الأصوات بالمركز الثالث، والمرشح عبد السند يمامة خصل على 1.9% من الأصوات في المركز الرابع.

وجرت الانتخابات في مصر على خلفية متغيرات دولية وإقليمية واقتصادية، كما أدت الحرب في غزة إلى تفاقم الشعور بالانقسام في مصر التي ترى في الوضع في غزة تهديدا مباشرا لأمنها القومي.

المصدر: RT

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