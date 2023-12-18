دعوى قضائية لوقف "واتس آب" بعد تحديثه في مصر

تقدم محام مصري بدعوى قضائية لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورئيس جهاز تنظيم الاتصالات لإيقاف تطبيق "واتس آب" في مصر بعد تحديثه الأخير.

وحذر المحامي المصري وليد الفولي من "واتس آب" وآثاره السلبية واستغلاله في ارتكاب الجرائم.

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وأوضح المحامي أن شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت والهواتف المحمولة ومنها "فيسبوك" و"X" ومواقع الفيديو التشاركي على شبكة الانترنت وأبرزها برنامج "واتس آب" وغيرها، وهي مجموعة مواقع ويب وبرامج تقدم مجموعة من الخدمات كالمحادثات الفورية والرسائل الخاصة الصوتية والمكتوبة وإرسال الفيديو والتدوين ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات، أحدثت تغيرا كبيرا في كيفية الاتصال والمشاركة بين الأشخاص والمجتمعات وتبادل المعلومات.

وأفاد الفولي في الدعوى بأن مستخدمي برامج التواصل وتحديدا برنامج "واتس آب" وبعد التحديث الأخير بدأ في توفير خاصية الاستماع للرسالة الصوتية المرسلة لمرة واحدة فقط وبعدها تختفي من سجل المحادثات ولا يستطيع متلقى الرسالة الوصول إليها مرة أخرى أو حتى إثبات محتواها.

وأشار المحامي إلى أن محتوى هذه الرسالة الصوتية يمكن أن يتضمن سبا أو قذفا أو تهديدا أو ابتزازا أو قد تحوي على محاولات لتهديد الأمن القومي لا يمكن إثباتها وبها يكون مرسلها قد وصل لغرضه دون أن يستطيع أحد إيقافه أو تعقبه أو إثبات شيء عليه.

وأكد أن هذا الأمر الخطير قد يهدد فئة كبيرة من أبناء المجتمع المصري ويسمح بانطلاق مرحلة جديدة من الجرائم بلا حساب وستظل الجهات الرسمية مجرد متفرج فقط لا حيلة لها ولا للمتضرر بسبب هذا التطور الخطير بالتكنولوجيا مما يجعل الأمر يحتاج لتدخل تشريعي أو وقف خدمة "واتس آب" بمصر لدرء الضرر الذي يتجاوز نفعه.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري