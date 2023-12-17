تونس.. العثور على أزياء أمنية على مقربة من جبل وسط غرب تونس

أفاد رياض النويوي، الناطق باسم محاكم القصرين وسط غرب تونس، بأنه تم عرض الأزياء الأمنية التي عثر عليها قرب جبل السلوم على الاختبارات لفحص الحمض النووي لمعرفة أصحابها من الأمنيين.

ولفت القاضي النويوي في تصريح لـ"موزاييك" إلى أن الأغراض التي تم العثور عليها بالقرب من مصب للنفايات في منطقة محاذية لجبل السلوم بالقصرين، تتمثل في عدد من القبعات والأزياء القديمة الحاملة لعبارة "شرطة".

وكانت المصلحة الجهوية المختصة بالقصرين قد عثرت في الأيام الماضية على أزياء أمنية بالقرب من جبل السلوم.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين لفرقة الشرطة العدلية بالمنطقة بإجراء الاختبارات اللازمة على الأغراض لمعرفة إن كانت فعلا تتبع وحدات أمنية أو مزيفة.

يشار إلى أن جبل السلوم يتواجد به عدد من فلول ما يسمى "أجناد الخلافة" التابع لتنظيم "داعش" والذي سبق لجزء من عناصره الانتماء لما يسمى بـ"كتيبة عقبة بن نافع" المبايعة لـ"تنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي"، قبل الإنشقاق عنها.

المصدر: "موزاييك"