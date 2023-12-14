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إعلامي مصري: الحكومة قد تتقدم باستقالتها بعد أداء الرئيس لليمين وشخصية ثقيلة لرئاسة الوزراء (فيديو)

أخبار العالم العربي

إعلامي مصري: الحكومة قد تتقدم باستقالتها بعد أداء الرئيس لليمين وشخصية ثقيلة لرئاسة الوزراء (فيديو)
Sputnik
العلم المصري
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قال الإعلامي المصري، مصطفى بكري، إن الحكومة الحالية قد تتقدم باستقالتها عقب حلف اليمين للرئيس المصري المنتخب.

وأشار بكري إلى أنه في حال تغيير الحكومة فإن رئيس الحكومة الجديد سيكون شخصية ثقيلة لديها قدرة كبيرة من الكفاءة كما أنه يحظى بالثقة الكبيرة.

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وأضاف خلال برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد" أن الفترة المقبلة ستشهد أيضا عملا كبيرا من أجل المواطن المصري.

وأشار الإعلامي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحمل هموم المواطن المصري، مبينا أن المرحلة الحالية مرحلة تحديات كبيرة خاصة مع المخطط الإسرائيلي الذي يتم تنفيذه في قطاع غزة واستهداف مصر.

وأوضح الإعلامي المصري أن المنطقة تمر بمنعطف خطير وتحديات جسام مع الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة.

وأوضح أن الأيادي الأمريكية ومنهم الرئيس بايدن ملطخة بدماء الفلسطينيين، وشن حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة.

المصدر: موقع "القاهرة 24" المصري

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