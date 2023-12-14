موقع سعودي: تغريم مشهور 200 ألف ريال بسبب تحريضه ضد الرابط الأسري والنساء

قالت صحيفة "المرصد" السعودية إن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام قررت تغريم أحد مشاهير مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي 200 ألف ريال دون الكشف عن هويته.

وذكرت الصحيفة أن القرار جاء بسبب ظهوره في مقاطع فيديو تتضمن التحريض ضد ترابط الأسرة ومسيئة للمرأة تحت مسمى "الاستشارات الأسرية".

ولم تكشف "المرصد" عن هوية المشهور الذي تم تغريمه.

وكانت صحيفة "عكاظ" قد أفادت بأن الهيئة العامة لتنظيم الإعلام غرمت مستخدمتين لمنصة "سناب شات" بـ 100 ألف ريال، لكل واحدة منهما مع شطب ترخيصيهما "موثوق"، وذلك لمخالفتهما التنظيمات الخاصة بالهيئة.

وجاءت العقوبة لخروج المستخدمتين إلى مناسبات عدة بحثا عما يعرف بـ "الشو".

وتنص أنظمة الهيئة على ضبط النظام العام وحفظ القيم الدينية والآداب والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة، وطبقت في هذا السياق إجراءات ضد المخالفتين، الأولى ظهرت في مقطع فيديو وجهت عبره رسائل غير لائقة للشباب المقبلين على الزواج، والأخرى تحدثت بعبارات غير لائقة حرضت بها على هدم الأسر.

وكشفت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع عن رصد أكثر من 4000 مخالفة إعلامية في الربع الأول من 2023، منها 570 بلاغا قدمها الجمهور، وبلغ ما رصد منها من خلال تعاون الجمهور 15%، وذلك عبر قنوات البلاغات المتاحة، جرى إحالة 826 مخالفة للادعاء العام، وبلغت المخالفات في الحق العام 151، ومخالفات موثوق 198.

وتنوعت المخالفات بين مخالفات للمحتوى الإعلامي، والتعدي والإساءة إلى الغير واستخدام لغة مبتذلة، إلى جانب مخالفات عدم التقيد بضوابط استيراد وتوزيع المحتوى الإعلامي، إضافة إلى أجهزة الاستقبال غير المتاحة.

وأصدرت الهيئة خلال شهر سبتمبر أكثر من 760 ترخيصا هو النصيب الأكبر لـ "موثوق" بنحو 350 رخصة لتقديم الأفراد المحتوى الإعلاني على منصات التواصل، كما أصدرت 124 شهادة عدم ممانعة.

المصدر: "المرصد" + "عكاظ"