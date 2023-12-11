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مفتي مصر يتوجه إلى موسكو

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مفتي مصر يتوجه إلى موسكو
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أعلنت دار الإفتاء المصرية توجه شوقي علام مفتي مصر إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في أعمال المنتدى الإسلامي العالمي التاسع عشر.

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ويعقد الاجتماع في موسكو برعاية الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، حيث يناقش المنتدى "دور زعماء الأديان في حماية القيم الروحية والأخلاقية وتعزيز السلام والأمن"، وذلك بدعوة كريمة من سماحة الشيخ راوي عين الدين، رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

وسيلقي مفتي مصر كلمة رئيسية في المؤتمر الذي يتناول المواضيع المتعلقة بقضايا حفظ وتعزيز السلام في العصر الحديث، وصون وحماية القيم الروحية والأخلاقية والوضع الديني في عصر العولمة تحليل التحديات والاتجاهات المعاصرة.

وتأتي مشاركة المفتي في إطار تنفيذ استراتيجية دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم لمدِّ جسور التواصل الديني مع الخارج، وتكوين أواصر الأخوة والتعاون المثمر وتطوير العلاقات الثنائية مع الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية.

المصدر: RT

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