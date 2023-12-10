شاهد لحظة استهداف دبابة "ميركافا" إسرائيلية شمالي قطاع غزة

نشرت كتائب "عز الدين القسام" مقطع فيديو يوثق استهداف قواتها دبابة "ميركافا" إسرائيلية في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

ونشرت "كتائب القسام" في وقت سابق اليوم الأحد عدة بيانات، أعلنت فيها عن عمليات شنها مقاتلوها ضد قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وأعلنت "القسام" أيضا عن إطلاق قذيفة "الياسين 105" على دبابة "ميركافا" إسرائيلية في تل الزعتر، وتحييد قناص إسرائيلي في منطقة الفالوجا شمالي القطاع.

المصدر: RT