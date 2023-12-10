تونس تستقبل 57 فردا من العائلات التونسية في غزة وأزواجهم الفلسطينيين

وصل صباح اليوم الأحد إلى مطار تونس قرطاج 57 فردا من العائلات التونسية في قطاع غزة مع أزواجهم الفلسطينيين من الذين أبدوا رغبتهم في المغادرة المؤقتة إلى حين انتهاء الحرب.

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وكان في استقبالهم كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة، للاطمئنان عليهم وتوفير الرعاية اللازمة، والإحاطة النفسية خاصة للأطفال، بغية تخفيف وطأة ماتعرضوا له خلال الفترة الأخيرة.

وقالت الوزارة إنه تم تسخير المصالح المركزية فيها وبعثتيها في رام الله والقاهرة لمتابعة كافة المراحل اللوجستية والترتيبات الضرورية، للخروج أولا من معبر رفح، ومنه إلى مطار القاهرة، بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة.

كما تم التنسيق مع الوزارات والمؤسسات التونسية ذات الصلة، لضمان عودة الأسر التونسية في أحسن الظروف، ووضع كل الإمكانيات المتاحة لاستقبالهم والإحاطة بهم خلال إقامتهم المؤقتة في تونس.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، في بيان لها على أنها تتابع عن كثب وضع التونسيين في فلسطين.

المصدر: RT