الجيش الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية (فيديو)

شن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات واسعة في مدن الضفة الغربية طالت عشرات الفلسطينيين.

واعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم فتاة، خلال اقتحامها محافظة نابلس، كما اعتقلت 13 فلسطينيا من مدينة طوباس، التي اقتحمتها من الجهة الشرقية، ودفعت بتعزيزات كبيرة إليها من جهة حاجز تياسير العسكري.

واعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة، تزامنا مع اقتحام واسع لعدة أحياء في المدينة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها، كما اندلعت مواجهات بين السكان والجيش الإسرائيلي.

وفي قلنديا شمال القدس، تم اعتقال شابين، حيث اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي المخيم وداهمت عددا من المنازل، فيما اعتقلت 3 فلسطينيين من بيت لحم.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم عايدة شمالا، وأزالت سارية لعلم فلسطين مثبتة فوق مركز لاجئ.

وفي خربة بيت اسكاريا وسط مستوطنة غوش عصيون، رشق مستعمرون منازل فلسطينيين بالحجارة بعد منتصف الليل، ما أثار حالة مر الهلع والخوف بين صفوف المواطنين، والأطفال خاصة.

المصدر: وكالة وفا