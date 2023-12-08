العراق.. 14 قتيلا ونحو 20 مصابا بحريق في جامعة بأربيل

أعلنت مديرية صحة سوران شمال أربيل، اليوم الجمعة، عن مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين جميعهم من الطلبة والمدرسين في حريق نشب بقسم داخلي تابع لجامعة سوران.

وقالت مديرية الصحة إن حريقا اندلع في القسم الداخلي بناحية سوران، وقد وصل العديد من فرق الصحة والدفاع المدني إلى مكان الحادث.

وأكدت أن الحريق تسبب في مصرع 14 شخصا وإصابة 18 آخرين، جميعهم من الطلبة والمدرسين الذين يقطنون بالقسم الداخلي.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية