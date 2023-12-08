مصر.. سخرية من دعاية مرشح رئاسي وحملته ترد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر خلال الساعات الماضية حالة من السخرية من الحملة الدعائية لمرشح رئاسي بعد صورة صغيرة له على أحد الأعمدة.

إقرأ المزيد

وأكد مدير حملة المرشح الرئاسي فريد زهران باسم كامل، أنه قد تم متابعة التريند المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي بالتعليق على دعاية المرشح الرئاسي فريد زهران، والذي يحمل تعليقات ساخرة من ضعف الدعاية وقلة الانفاق التي ظهرت في صغر حجم اللوحات وقلتها.

وأضاف أن الحملة تفاعلت مع هذه التعليقات بكل ترحيب والتي تؤكد روح الدعابة التي يتميز بها الشعب المصري، مشيرا إلى أن الحملة وإن لم تستطع منافسة بعض المرشحين الآخرين في حجم اللافتات وانتشارها نظرا للفارق في الامكانيات المادية، إلا أننا استطعنا بمواردنا المادية المحدودة الوصول لقطاعات كبيرة من المواطنين، معتمدين على ما نقدمه لهم من رؤية تحمل حلولًا واضحة وممكنة لقضايا ملحة.

وتابع قائلا "فقد اعتمدنا منذ البداية على التواصل المباشر مع المواطنين في القرى والمراكز بالمحافطات المختلفة والاستماع إليهم والتحدث معهم واستطاعت الحملة في هذه الفترة القصيرة جدا منذ فتح باب الدعاية حتى الآن تنظيم حوالي 16 لقاءًا جماهيريًا بحضور المرشح، وعدد كبير من اللقاءات مع مجموعات من المواطنين، مثل الناشرين، المثقفين المصريين، قيادات نسائية، قيادات سياسية ودينية".

وأوضح أنه إذا تحدثنا عن قلة مواردنا مقارنة بحملات مرشحين آخرين إلا أننا نذكر بكل فخر ما تزخر به حملتنا من كوادر متنوعة في مجالات مختلفة، استطاعت صياغة برنامج متكامل يحتوي على رؤية المرشح التي يشاركه فيها الأحزاب المشاركة في الحملة والأحزاب الصديقة وكل من يهدف لإقامة دولة مدنية ديمقراطية ينعم فيها المواطن بالأمن والرخاء والاستقرار.

المصدر: RT