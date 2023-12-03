مصر.. حملة المرشح فريد زهران تؤكد عدم ورود تجاوزات في اليوم الثالث للانتخابات في الخارج

أكدت غرفة عمليات متابعة تصويت المصريين في الخارج التابعة لحملة المرشح فريد زهران عدم ورود أي تجاوزات في اليوم الثالث لانتخابات الرئاسة 2024.

وقالت الحملة في بيان: "توالى تصويت المصريين في الخارج لليوم الثالث على التوالي وتابعت غرفة عمليات الحملة من خلال المندوبين المتواجدين في مراكز الاقتراع بكافة دول العالم إجراءات التصويت وتلقت عددا من فيديوهات الدعم من المواطنين المصريين".

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وتابعت: "لم يرد إلينا أي تجاوزات على النحو الذي رصدناه بالأمس، الأمر الذي تشيد معه الحملة ببيان الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أصدرته بالأمس في هذا الصدد".

وأشارت إلى أنه بإصدار هذا التقرير يكون قد انتهى المصريون في معظم دول العالم من الإدلاء بأصواتهم.

وأعلنت الحملة أنها ستصدر تقريرا نهائيا عن عملية التصويت في الخارج بعد نهاية التصويت بالكامل.

المصدر: RT