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الإمارات تعزي السعودية في ضحايا سقوط الطائرة

أخبار العالم العربي

الإمارات تعزي السعودية في ضحايا سقوط الطائرة
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أعربت الإمارات العربية المتحدة، مساء الخميس، عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية إزاء سقوط إحدى طائرات القوات الجوية الملكية في الظهران، ما أسفر عن مقتل طاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها أن "دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للمملكة العربية السعودية، ولشعبها الشقيق ولأهالي وذوي الشهداء في هذا المصاب الأليم".

وكانت أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في وقت سابق، عن سقوط طائرة مقاتلة من نوع "إف-15 إس إيه" أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومقتل طاقمها الجوي.

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سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في الظهران
سقوط طائرة مقاتلة سعودية أثناء مهمة تدريبية في الظهران

المصدر: RT + وكالة أنباء الإمارات

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