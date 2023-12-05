منظومات روسية لا نظير لها تعرض في مصر لأول مرة (فيديو)

عرضت شركة فيكتور الروسية الشهيرة أقوى أنظمتها العسكرية المضادة للمسيرات في مصر، حيث تعد هذه المنظومات لا نظير لها في العالم في إعاقة وتحييد المسيرات.

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وعرضت الشركة أنظمة مخصصة لكشف الطائرات بدون طيار ومراقبتها ومواجهتها لحماية وسلامة المجال الجوي فوق أراضي المنشأة المحمية.

تستطيع هذه المنظومة مراقبة المجال الجوي بشكل مستمر وتحييد الطائرات دون طيار (والأهداف الأخرى) على مسافة تصل إلى 21 كم، والتعرف على نوع الهدف المكتشف وتحديد فئة الطائرات دون طيار،

وعرض مسار رحلة الطائرة "العدو" على الخريطة الطبوغرافية.

وتتمكن المنظومة من قمع الطائرات عبر اعتراض إشارات التحكم ونظام الملاحة العالمي (GNS).

وقال مدير المبيعات الخاص بالشركة التي تعد إحدى الشركات التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، في تصريحات لـRT: "نحن سعداء بالمشاركة في هذا المنتدى العسكري لأول مرة في هذا العام، حيث نعرض منظومات فعالة بشكل كبير في الوقت الحالي وهي الأنظمة المضادة للمسيرات".

وتابع: "نحن نأمل في التعاون مع الشركاء المصريين، حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات بأنظمة مختلفة، ونحن أيضا نشارك بأنظمتنا الخاصة بمكافحة الطائرات دون طيار، حيث أن هذه الأنظمة لديها خبرة طويلة في العمل بالعديد من المنشآت في روسيا، ونأمل في العمل مع الشركات المصرية والإفريقية لاستخدام أنظمتنا لحماية المنشآت الخاصة بهم".

يذكر أن مؤسسة "فيكتور" الروسية تأسست في عام 1908 بمبادرة من المهندس الشاب الموهوب سيميون مويسيفيتش آيزنشتاين، كان المنتج الرئيسي للشركة في ذلك الوقت هو محطات الراديو المتنقلة والثابتة. في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، أصبحت المؤسسة منظمة كبيرة لهندسة الراديو.

المصدر: RT