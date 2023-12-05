شركة روسية شهيرة تعرض أقوى أنظمتها العسكرية في مصر لأول مرة

كشفت شركة فيكتور الروسية الشهيرة عن عرض أقوى أنظمتها العسكرية المضادة للمسيرات في مصر وذلك خلال مشاركتها لأول مرة في معرض "إيديكس-2023".

وقال مدير المبيعات الخاص بالشركة التي تعد إحدى الشركات التابعة لمؤسسة "روستيخ" الروسية، في تصريحات لـRT: "نحن سعداء بالمشاركة في هذا المنتدى العسكري لأول مرة في هذا العام، حيث نعرض منظومات فعالة بشكل كبير في الوقت الحالي وهي الأنظمة المضادة للمسيرات".

وتابع: "نحن نأمل في التعاون مع الشركاء المصريين، حيث يشارك في المعرض العديد من الشركات بأنظمة مختلفة، ونحن أيضا نشارك بأنظمتنا الخاصة بمكافحة الطائرات دون طيار، حيث أن هذه الأنظمة لديها خبرة طويلة في العمل بالعديد من المنشآت في روسيا، ونأمل في العمل مع الشركات المصرية والإفريقية لاستخدام أنظمتنا لحماية المنشآت الخاصة بهم".

يذكر أن مؤسسة "فيكتور" الروسية تأسست في عام 1908 بمبادرة من المهندس الشاب الموهوب سيميون مويسيفيتش آيزنشتاين، كان المنتج الرئيسي للشركة في ذلك الوقت هو محطات الراديو المتنقلة والثابتة. في العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، أصبحت المؤسسة منظمة كبيرة لهندسة الراديو.

تمتلك الشركة الآن العديد من الأنظمة الخاصة الثابتة والمتحركة لتحييد الطائرات دون طيار، والتي تستخدم في العديد من المنشآت الروسية حاليا.

المصدر: RT