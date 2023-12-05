من حضر القمة الخليجية في قطر؟ (فيديو)

انطلقت اليوم الثلاثاء، أعمال القمة الخليجية الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، بحضور قادة وممثلي دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد وصل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن محمود آل سعيد، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

فيديو | ملك البحرين يصل إلى قطر للمشاركة في #القمة_الخليجية الـ 44#الإخباريةpic.twitter.com/U6tCesKY0u — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 5, 2023

فيديو | وصول رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد إلى قطر للمشاركة في #القمة_الخليجية في الدوحة #الإخباريةpic.twitter.com/medXUtx4KL — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 5, 2023

وتركز أعمال القمة على الحرب في قطاع غزة وعودة القتال وكيفية وضع حد للحرب وايصال الامدادات الانسانية والسيناريوهات السياسية المحتملة ما بعد الحرب، وسط رفض خليجي وعربي لفكرة التهجير التي يروج لها حاليا.

كما تطرح ملفات أخرى في جدول الأعمال الذي ناقشه وزراء الخارجية قبل يومين تتضمن متابعة تنفيذ قرارات مجلس التعاون في القمة السابقة بالرياض والعلاقات الاستراتيجية بين دول المجلس والدول والتكتلات العالمية اضافة الى اخر التطورات الإقليمية والدولية.

المصدر: RT