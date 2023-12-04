الأحدث في العالم.. السعودية تدشن سفينة "جلالة الملك جازان" (صور)

دشن وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي في محافظة جدة، سفينة "جلالة الملك جازان".

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والسفينة من طراز كورفيت "أفانتي 2200"، وهي رابع سفن مشروع السروات، وأول سفينة في المشروع يُستكمل بناء منظوماتها، وتُنفذ اختبارات القبول لها على الأراضي والمياه السعودية.

من المنتظر أن تسهم "جلالة الملك جازان" في رفع مستوى الجاهزية للقوات البحرية السعودية، وتعزز الأمن البحري في المنطقة، وتحمي المصالح الإستراتيجية الحيوية للمملكة.

وقال رئيس أركان القوات البحرية السعودية إنه تم توطين القدرات الدفاعية للسفينة، وإجراء اختبارات القبول لمنظوماتها بشكل كامل على الأراضي والمياه، بما في ذلك تجارب الرماية الحية لمختلف الأهداف الجوية والسطحية، في تجسيد فعلي وواقعي لرؤية المملكة 2030.

وأضاف أن سفن مشروع السروات تعد الأحدث من طرازها في العالم، ومزودة بأول نظام سعودي لإدارة المعركة تحت اسم "حزم" المطور بأيدٍ وطنية.

وأكد أن مشروع السروات يعد نتاج الشراكة بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية (SAMI) وشركة "نافانتيا" الإسبانية لبناء السفن الخمس لصالح القوات البحرية الملكية السعودية، تحقيقا وتفعيلا لرؤية المملكة لتوطين 50% من الصناعات الدفاعية بحلول 2030.

المصدر: عكاظ