السعودية تستعرض قوة صناعتها العسكرية أمام السيسي

كشف ممثل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية أحمد العقلي، عن وجود وفد من السعودية في معرض إيديكس 2023 المقام حاليا في مصر من أجل تعزيز التعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

ممثل الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالسعودية: وجود وفد السعودية في معرض إيديكس 2023 مهم جدا لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي مع مصر خاصة والدول الأخرى#الانتخابات_الرئاسية_2024#الانتخابات_الرئاسية_المصرية#انتخابات_الرئاسةpic.twitter.com/hpdrz0DASf — ON (@ONTVEgy) December 4, 2023

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وقال العقلي أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "تواجدنا في هذا المعرض مهم جدا لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع الحربي مع مصر خاصة والدول الأخرى".

وكشف عن وجود 5 شركات صناعية عسكرية تمثل المملكة العربية السعودية في المعرض من بينهم شركة شركة سامي، وهي شركة حكومية أسست منذ 5 سنوات وأصبحت في "التوب 100" في صناعت العسكرية بالعالم.

فيما قال ممثل شركة سامي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقده المعرض، إن الشركة أسست بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتكون الذراع التنفيذي لتحقيق مستهدفات التطوير الدفاعي للمملكة في رؤية 2023، وأنهم يعملون ان تكون الشركة في التوب 25 من بي شركات التصنيع الدفاعي حول العالم.

وتعمل الشركة على تصنيع الأنظمة الدفاعية والجوية والبحرية ، كما أن جميع وحدات الأعمال الشركة تعمل على تطوير قدرات محلية.

وقال ممثل الشركة إنها تستهدف التعاون مع الشركات المصرية في مجال التطوير الدفاعي لبحث فرص تعاون مشترك للبلدين.

المصدر: RT