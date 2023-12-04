الجيش المصري يعلن تصنيعه أسلحة جديدة

أعلن قائد القوات البحرية المصرية الفريق أشرف إبراهيم عطوة، أنه تم "الانتهاء من صناعة 3 فرقاطات بالتعاون مع فرنسا، إضافة إلى 30 ريبا قتاليا و11 لانشا".

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وأضاف خلال كلمته في افتتاح معرض "إيديكس 2023"، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "النهاردة نستكمل مسيرة النجاح في التصنيع البحري بتدشين الفرقاطة التي تم تصنيعها في ترسانة الإسكندرية بأيادي مصرية".

واستعرض فيلم تسجيلي، بعنوان "الإرادة والتحدي" خلال فعاليات معرض "إيديكس 2023"، تصنيع وإنتاج أول فرقاطة بحرية مصرية، "ميكو إيه 200"، بأيد مصرية 100 %.

وتتمزيز الفرقاطة بأن طولها 121 مترا وعرضها 16.34 مترا، والقدرة على الإبحار لمسافة 7200 ميلا بحريا وسرعتها القصوى 27.5 عقدة بحرية، منظومات تسليح حديثة تمكنها من تنفيذ كافة المهام القتالية وقتى السلم والحرب، ومكافحة كافة التهديدات السطحية والجوية وتحت السطح، حيث تتسلح الفرقاطة بمدفع رئيسي ثقيل عيار 127 ملل من طراز ليوناردو ، 32 صاروخ دفاع جوي طراز ميكا، و16 صاروخ، ومدفع خفيف 20 ملل، ومدفعى دفاع جوي صغير ، وتوربيدات خفيفة وثقيلة، وقذيفتين للأعماق السطحية، وقاربين خفيفين للقوات الخاصة، وإمكانية حمل طائرتين هليكوبتر.

المصدر: اليوم السابع