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ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد

أخبار العالم العربي

ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد
وام
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حضر ملك البحرين حمد بن عيسى والرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، حفل "مسيرة الاتحاد"، ضمن فعاليات عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات.

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وانطلقت مسيرة الاتحاد لأبناء القبائل ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد التراثي لعام 2023 في منطقة الوثبة في أبوظبي بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة.

ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد
وام

ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد
وام

ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد
وام

ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد
وام

ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد
وام

وشهدت المسيرة، التي نظمها ديوان الرئاسة، وشارك فيها أبناء القبائل من جميع مناطق الدولة، لوحات من الموروث الوطني الإماراتي.

وشارك في مسيرة الاتحاد حشد من القبائل يمثلون مختلف إمارات الدولة ومناطقها، معبرين عن فخرهم وسعادتهم بعيد الاتحاد الـ52 واعتزازهم بقيادة محمد بن زايد آل نهيان وإخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

وشملت الفعالية فقرة عرض الخيل وهو استعراض يضم تشكيلات متنوعة للفرسان يستعرضون ما يتمتعون به من مهارات عالية وهم يمتطون صهوات الجياد، وغيرها من الفقرات.

ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد
وام
ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد
وام
ملك البحرين والرئيس الموريتاني يشاركان بن زايد احتفال عيد الاتحاد
وام

المصدر: وام

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