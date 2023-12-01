تحديث مستمر.. مقاتلو حزب الله يستهدفون تجمعات للجنود الإسرائيليين على الحدود جنوب لبنان

أعلنت "المقاومة الإسلامية" التابعة لحزب الله في لبنان أن مقاتليها استهدفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين في محيط موقع ‏"جل العلام" بالأسلحة المناسبة.‏

وقالت "المقاومة الإسلامية" في بيان أن الاستهداف يأتي "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة".

كما أعلن حزب الله استهداف ‏"تجمع لجنود العدو في محيط موقع ‏المرج بالأسلحة المناسبة".‏

كما أطلق مقاتلو حزب الله صواريخ كورنيت تجاه مستوطنة المنارة بالجليل.

وفي بيان لاحق، أعلن حزب الله أيضا استهداف نقاط انتشار جنود إسرائيليين في محيط موقع راميا بـ"الأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".‏

بالاضافة إلى ذلك، استهدف "‏مجاهدو المقاومة الإسلامية من بعد ظهر يوم الجمعة ثكنة راميم بالأسلحة المناسبة"، بحسب بيانات حزب الله.‏

كما دوت صفارات الإنذار في مستوطنتي كريات شمونة ومرغليوت بالجليل الأعلى.

كما أطلقت القوات الإسرائيلية صاروخا موجها من مستوطنة شتولا باتجاه أحراج القوزح في المنطقة من جنوب لبنان.

كما شمل القصف المدفعي الإسرائيلي مناطق الرويسات وحامول شرقي بلدة الناقورة ومنطقة اللبونة في جنوب لبنان.

وانفجر صاروخان اعتراضيان إسرائيليان في أجواء بلدة كفركلا في القطاع الشرقي من جنوب.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مهاجمة "خلية إرهابية" بالقرب من منطقة زرعيت داخل الأراضي اللبنانية.

وأفادت مصادر إعلامية لبنانية بمقتل أم ونجلها في بلدة حولا جنوب لبنان بعد اصابة منزلهما بقذيفة إسرائيلية، حيث استهدفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات رامية وحولا ومركبا بين القطاعين الاوسط والغربي جنوب لبنان.

كما شهد أطراف ميس الجبل في القطاع الاوسط جنوب لبنان قصفا مدفعيا إسرائيليا، كذلك أطراف ‎بلدات كفركلا و ‎دير ميماس في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

يتبع..