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مراسلنا: الإفراج عن معتقلي حركة حماس المحتجزين منذ نحو 8 أعوام في طرابلس الليبية

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مراسلنا: الإفراج عن معتقلي حركة حماس المحتجزين منذ نحو 8 أعوام في طرابلس الليبية
Sputnik
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أفاد مراسلنا اليوم الجمعة، بأنه تم الإفراج عن المعتقلين من حركة حماس المحتجزين منذ نحو 8 أعوام في مدينة طرابلس الليبية.

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ولفت المراسل، إلى أن المفرج عنهم هم مروان عبدالقادر الأشقر مواليد غزة، ونصيب محمد شبير مواليد طرابلس، ومؤيد جمال عابد مواليد مصراتة، وبراء مروان الأشقر مواليد بنغازي.

وتظهر صورة حصرية للمفرج عنهم وهم في طريقهم إلى تركيا عبر طائرة خاصة.

مراسلنا: الإفراج عن معتقلي حركة حماس المحتجزين منذ نحو 8 أعوام في طرابلس الليبية
RT

ولفت المراسل إلى أن الإفراج عن المعتقلين المذكورين تم عبر وساطة تركية.

المصدر: RT

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