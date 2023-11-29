خلاف مبارك ونتنياهو حول جاسوس إسرائيلي في مصر.. حفيد الرئيس السابق ينشر فيديو يلقى رواجا كبيرا

نشر عمر علاء مبارك حفيد الرئيس المصري الراحل حسني مبارك فيديو لجده يتحدث فيه عن الخلاف بينه وبين نتنياهو حول الجاسوس الإسرائيلي في مصر عزام عزام.

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وظهر مبارك في الفيديو وهو يتحدث عن القبض على عزام عزام قائلا: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عاوزني اشتغل عنده، هو فاهم كدة يعني.. قولتله يا أخي أنا مابشتغلش عندك، أنا مابشتغلش عند حد.. وكلينتون اتصل بيا يجي تلت أو أربع مرات.. وفي يوم واحد اتصل بيا 3 مرات.. علشان اللي اسمه عزام عزام دة".

وتابع مبارك: "قولتله عزام عزام اية طب ما هو السبب في عزام عزام (نتنياهو).. مخبيش عليكم عزام عزام دة كنا مسكناه، وكنا هنتفاهم معاهم على بعض الحاجات وهنقوله مع السلامة مش مشكلة يعني.. جيه هو في المؤتمر الاقتصادي يقول إن مصر قبضت على واحد واختفت علشان تبوظ علينا المؤتمر الاقتصادي".

وأضاف مبارك: "قولت يادي النباهة.. مدام أعلنت كدة يا حبيبي للرأي العام ودوده النيابة خلاص.. لما راح النيابة وحققت دخلوه المحكمة.. خلاص مشي بقى مدام وديناه النيابة خلاص مانتدخلش فيه.. راح المحكمة اتخبط حكم.. يضربلي تليفون (نتنياهو) يقولي أنا بقولك دة بريء.. قولتله المحكمة بتقولي مذنب أصدقك ولا أصدق المحكمة أنا عندي بصدق المحكمة.. قام قالي أنا مكلفتوش بحاجة قولتله هندور مين اللي مكلفة.. يمكن أنت أو حد من الخارج بيلعب".

المصدر: RT