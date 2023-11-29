العد التنازلي لانتخابات الرئاسة المصرية في الخارج بدأ.. من سيكون أول المصوتين؟

يستعد المصريون في الخارج لمارثون الانتخابات الرئاسية 2024، والتصويت أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلة.

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ووفقاً لفروق التوقيت، تعد السفارة المصرية في نيوزلاندا أول مقر انتخابي يفتح أبوابه، حيث تبدأ في استقبال الناخبين من أبناء الجالية المصرية قرابة العاشرة مساء الخميس بتوقيت القاهرة، فيما تعد الدائرة الانتخابية بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، آخر مقر انتخابي يغلق أبوابه في تصويت المصريين في الخارج بانتخابات الرئاسة 2024.

وتضم قائمة المرشحين النهائية كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة آلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتا به الرقم القومي.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون ساريا.

وحددت المادة 140 من الدستور مدة ولاية رئيس الجمهورية المنتخب، مع التأكيد على عدم جواز شغله أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة، حيث تقضي بأن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.

المصدر: اليوم السابع