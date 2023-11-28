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وزير الداخلية اللبناني يعلن ضبط 3 مليون ونصف حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى دولة إفريقية (صور)

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وزير الداخلية اللبناني يعلن ضبط 3 مليون ونصف حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى دولة إفريقية (صور)
AP
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أعلن وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، ضبط 3 مليون ونصف حبة كبتاغون معدة للتهريب من مرفأ بيروت إلى دولة إفريقية.

وكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي عبر حسابه على منصة "إكس" أنه جرى ضبط كميات الكبتاغون تلك بأصابع من السيليكون، وانها كانت معدة للتهريب من مرفأ بيروت الى نيجيريا كوجهة أولى.

واشار إلى توقيف أحد المتورطين، سوري الجنسية، وأن التحقيقات مستمرة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي في قوى الأمن الداخلي.

وزير الداخلية اللبناني يعلن ضبط 3 مليون ونصف حبة كبتاغون معدة للتهريب إلى دولة إفريقية (صور)

المصدر: RT

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